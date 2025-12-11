Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Orang Debt Collector Dipukuli Pengendara Mobil di TMP Kalibata, 1 Tewas Mengenaskan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |18:31 WIB
2 Orang Debt Collector Dipukuli Pengendara Mobil di TMP Kalibata, 1 Tewas Mengenaskan
Seorang Debt Collector Tewas Dipukuli Pengendara Mobil/ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Dua orang debt collector alias mata elang dikeroyok pengguna jalan di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/2025). Bahkan, satu orang debt collector tewas mengenaskan.

"Ada salah satu pengguna sepeda motor tiba-tiba di setop oleh matel, diberhentiin, biasa, dari pengguna jalan yang lain keluar dari mobil, mereka langsung mengeroyok dengan begitu sporadis, spontanitas," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur.

Menurutnya, peristiwa itu begitu cepat, dimana terdapat dua orang matel saling berboncengan memberhentikan pengemudi sepeda motor di seberang TMP Kalibata.

"Ini pengendara mobil di belakang enggak tahu dari mana, tiba-tiba datang, mengeroyok begitu. Nggak tahu kenapa, mungkin mau membantu (pengemudi motor yang diberhentikan matel) atau bagaimana yah, terus dipukulin lah si matel itu," tuturnya.

Setelah memukuli kedua mata elang itu, pengemudi mobil yang diperkirakan berjumlah 4-5 orang itu pergi begitu meninggalkan lokasi kejadian. Sedangkan kedua matel itu terkapar di pinggiran jalan,  diketahui 1 orang tewas dan 1 orang sekarat.

"Sementara yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Keterangan saksi kejadiannya begitu cepat, spontanitas begitu,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
