Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Polisi Data Jumlah Korban

Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Polisi Data Jumlah Korban (tangkapan layar/Instagram)

JAKARTA - Sejumlah siswa SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara dilarikan ke rumah sakit (RS) usai ditabrak mobil pengangkut makan bergizi gratis (MBG).

1. Korban Dilarikan ke RS

"Prioritas utama membawa korban ke RS untuk ditangani medis," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).

Budi belum bisa mengonfirmasi berapa jumlah korban. Ia juga belum dapat mengonfirmasi adanya korban tewas dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, polisi masih mendata para korban.

"Saat ini Kapolres lagi di TKP, mendatakan korban," ujar Budi.

Polisi kini sudah menangkap sopir mobil MBG tersebut. "Untuk sopir sudah diamankan," ucap Budi.

Sebelumnya, peristiwa kecelakaan itu viral di media sosial. Dari video yang beredar, para guru hingga siswa tampak kepanikan. Disebutkan kecelakaan itu terjadi ketika para siswa-siswi tengah berbaris dan belajar di lapangan sekolah.

Tampak beberapa siswa yang diduga menjadi korban tergeletak di lapangan sembari diberi pertolongan.