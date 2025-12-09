VP Sekretaris SKK Migas Tewas Tabrak Bus saat Bersepeda, Ini Kata Transjakarta

JAKARTA – Vice President (VP) Sekretaris SKK Migas, Hudi Dananjoyo Suryodipuro, tewas usai menabrak bus listrik Transjakarta saat sedang bersepeda di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Pihak Transjakarta menyampaikan duka mendalam dan mengonfirmasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Hudi dan Bus Transjakarta rute 4C milik operator Damri (DMR 230117) di Halte Karet Sudirman.

"Saat ini, kasusnya ditangani Polda Metro Jaya," kata Ayu Wardhani, selaku Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Selasa (9/12/2025).

Sementara itu, dari unggahan akun Instagram resmi @skkmigasofficial, akun tersebut turut memberikan kabar duka atas meninggalnya Hudi.

"Turut berduka cita atas berpulangnya Hudi Dananjoyo Suryodipuro, Vice President Sekretaris SKK Migas. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," demikian dikutip dari akun tersebut.