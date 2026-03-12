Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Telepon Pangeran MBS, Serukan Penghentian Aksi Militer di Timur Tengah

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |09:32 WIB
Prabowo Telepon Pangeran MBS, Serukan Penghentian Aksi Militer di Timur Tengah
Prabowo Telepon Pangeran MBS (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), untuk membahas eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah.

Percakapan tersebut menyoroti meningkatnya ketegangan di kawasan, terutama terkait konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan melalui akun X Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, kedua pemimpin membahas secara mendalam perkembangan situasi di kawasan serta dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas global.

"Yang Mulia meninjau melalui telepon dengan Presiden Indonesia perkembangan eskalasi militer di kawasan, dan dampaknya yang serius terhadap keamanan dan stabilitas regional maupun internasional,” tulis pernyataan resmi tersebut, Kamis (12/3/2026).

Dalam pembicaraan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera aksi militer di kawasan Timur Tengah. Ia juga mengingatkan bahwa konflik yang terus berlanjut berpotensi merusak stabilitas keamanan regional dan berdampak pada tatanan global.

“Presiden Indonesia menekankan perlunya penghentian segera aksi militer di kawasan tersebut, dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan merusak keamanan dan stabilitas kawasan,” demikian pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

 

