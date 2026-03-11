Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buka Puasa Bersama TNI, Kapolri: Sukseskan Program Presiden Prabowo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |21:55 WIB
Buka Puasa Bersama TNI, Kapolri: Sukseskan Program Presiden Prabowo
Buka Puasa Bersama TNI, Kapolri: Sukseskan Program Presiden Prabowo
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk ikut menyukseskan seluruh program Presiden Prabowo Subianto.

Demikian Sigit dalam kegiatan buka puasa bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

"Dan tentunya TNI-Polri wajib untuk mengawal dan mengamankan program-program tersebut," kata Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, Presiden Prabowo terus melakukan upaya kuat untuk menciptakan perdamaian dunia ketika terjadinya konflik global dewasa ini.

"Maka kemudian mau tidak mau Bapak Presiden mencoba untuk masuk di BOP sehingga tetap masih ada kesempatan untuk bicara tentang perdamaian di Timur Tengah dan ini yang sedang beliau lakukan," ujar Sigit.

Dia melanjutkan, Presiden juga terus berusaha untuk menjaga agar pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap terjaga meskipun adanya gejolak global.

"Sehingga di satu sisi ini tentunya memberikan ruang untuk industri yang ada di Indonesia untuk tetap terus bisa melakukan produksi," ujar mantan Kabareskrim tersebut.

Segala upaya itu, menurut Sigit, bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga agar ekonomi di Indonesia tetap bisa berjalan. Kemudian, lapangan pekerjaan juga terbuka.

"Beliau juga terus mendorong berbagai macam program, baik itu Asta Cita, program terbaik cepat maupun program-program prioritas nasional, yang diharapkan tentunya program-program ini bisa menggerakkan roda perekonomian, bisa membuka lapangan pekerjaan baru," papar Sigit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206328//polri-Wf7y_large.jpg
Catat! Ada Ormas Palak THR Laporkan ke 110, Auto Digulung Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206308//tni-Vx23_large.jpg
Kaster TNI Dihidupkan Lagi Setelah 25 Tahun, Dijabat Jenderal Kopassus Peraih Adhi Makayasa Bambang Trisnohadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/622/3206283//qris-b96Y_large.jpg
Promo Ramadhan Seru dari QRIS MotionBank Layanan Digital MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/470/3206274//rest_area-0Rd2_large.jpg
Daftar 15 Rest Area Fungsional Selama Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206263//tol-OuoF_large.jpg
Diskon Tarif Tol 30% saat Mudik Lebaran 2026 di Jawa dan Sumatera, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206205//tni-HR2L_large.jpg
Rekam Jejak Mentereng Jenderal Kopassus Pemburu KKB Lucky Avianto yang Kini Jabat Pangkogabwilhan III
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement