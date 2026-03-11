Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaster TNI Dihidupkan Lagi Setelah 25 Tahun, Dijabat Jenderal Kopassus Peraih Adhi Makayasa Bambang Trisnohadi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |14:09 WIB
Kaster TNI Dihidupkan Lagi Setelah 25 Tahun, Dijabat Jenderal Kopassus Peraih Adhi Makayasa Bambang Trisnohadi
Letjen Bambang Trisnohadi/ist
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan promosi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati).

Salah satu jenderal yang digeser adalah Letjen Bambang Trisnohadi dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI.

Sementara, posisi Pangkogabwilhan III kini  dijabat oleh Mayjen TNI Lucky Avianto yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Operasi TNI Habema dan Komandan Resimen Induk Kodam XII/Tanjungpura.

Sekadar diketahui, posisi Kaster TNI sebelumnya dihapuskan pada akhir 2001, yang saat itu diisi Letjen Agus Widjojo. Agus adalah dubes RI untuk Filipina yang meninggal di Jakarta pada Februari 2026.

Sebelumnya, pos Kaster TNI juga pernah diduduki Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 1998-1999 yang kemudian menjadi presiden RI periode 2004-2014.

 

