Panglima TNI Promosikan Mayjen Lucky Avianto Jadi Pangkogabwilhan III

JAKARTA – Panglima TNI Agus Subianto kembali melakukan mutasi di jajaran perwira tinggi TNI. Salah satu pejabat yang mendapat promosi jabatan adalah Mayjen TNI Lucky Avianto.

Dalam mutasi tersebut, Lucky Avianto dipromosikan menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, menggantikan Bambang Trisnohadi. Dengan jabatan barunya itu, Lucky otomatis menyandang pangkat jenderal bintang tiga atau letnan jenderal TNI.

Profil Lucky Avianto

Papua bukan wilayah baru bagi Lucky Avianto. Lulusan terbaik atau Adhi Makayasa dari Akademi Militer tahun 1996 itu sebelumnya juga pernah bertugas di wilayah timur Indonesia.

Ia juga merupakan lulusan terbaik pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) tahun 2011 yang meraih penghargaan Vira Jati.

Beberapa waktu lalu, Lucky juga dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) XXIV/Mandala Trikora.

Selain menjabat Pangdam, ia juga dipercaya memimpin Komando Operasi (Pangkoops) Habema yang bertugas menangani operasi keamanan di Papua.

Di medan tugas, Lucky dikenal sebagai jenderal yang sering turun langsung memimpin pasukan dalam operasi menjaga kedaulatan negara di wilayah timur Indonesia.