Beredar Kabar Pangdam Jaya Bakal Dijabat Letjen TNI

JAKARTA - Beredar kabar Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan validasi organisasi terhadap posisi Panglima Kodam Jaya/Jayakarta (Pangdam Jaya). Posisi Pangdam Jaya yang sebelumnya dijabat bintang dua atau Mayjen bakal diduduki perwira tinggi (Pati) dengan pangkat Letjen atau bintang tiga.

Mayjen TNI Deddy Suryadi yang sekarang menjabat Pangdam Jaya pun dikabarkan akan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letjen. Informasi dari sumber Okezone, Selasa (10/3/2026), menyebutkan kabar mengenai Pangdam Jaya dijabat Letjen tersebut benar adanya, namun belum dipastikan kapan akan direalisasikan.

Sementara Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah belum merespons ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut.

Pangdam Jaya merupakan posisi strategis mengingat tanggung jawab terhadap pengamanan di Jakarta dengan banyak objek vital. Pati yang menduduki jabatan tersebut merupakan prajurit yang berprestasi dan memiliki kapabilitas tinggi dalam menjaga stabilitas wilayah.

Pun dengan Mayjen Deddy yang kini menduduki posisi tersebut. Ia memiliki segudang pengalaman mentereng, di antaranya pernah menjadi Danrup 2 Sandhi Yudha, Wadanjen Kopassus hingga Danjen Kopassus. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1996 itu juga pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.