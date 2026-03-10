Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral Konvoi TNI di Monas saat Isu Siaga 1 Mencuat, Bappisus: Pengamanan Lebaran

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |17:09 WIB
Viral Konvoi TNI di Monas saat Isu Siaga 1 Mencuat, Bappisus: Pengamanan Lebaran
Viral konvoi TNI di Monas, Jakarta (Foto: Media sosial)
A
A
A

JAKARTA — Viral video di media sosial (medsos) konvoi kendaraan taktis milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, yang memicu berbagai spekulasi publik. 

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah kendaraan militer melintas secara beriringan di sekitar kawasan Monas. Pergerakan tersebut kemudian memunculkan berbagai narasi, termasuk yang mengaitkannya dengan isu status “Siaga 1” akibat situasi konflik global.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, merespons bahwa kehadiran TNI di Monas merupakan bagian dari pengamanan menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Ya kan, mau lebaran kan? Mau lebaran biasa ya, aparat menjaga untuk keamanan rakyat kan. Supaya liburannya ke kampung masing-masing dalam keadaan aman ya," kata Aris di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Aris juga menyebut pemerintah telah mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung bersama kementerian terkait guna menghadapi mobilitas masyarakat saat Lebaran. "Infrastruktur semuanya juga sudah diberesin kan. Dengan Pak Menteri," imbuhnya.

Sementara itu, kata Aris, arahan Panglima TNI Agus Subiyanto terkait status "Siaga 1" adalah bagian dari langkah rutin untuk menjaga kondusivitas nasional selama periode libur Idul Fitri.

"Ya itu kan SOP rutin ya. Untuk menjaga kondusivitas ya seluruh rakyat kita dalam melaksanakan hari libur, lebaran ya. Mudik pulang kampung masing-masing ya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
