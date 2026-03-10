Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
OTT Bupati Rejang Lebong, KPK Tangkap 12 Orang di Bengkulu

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |05:30 WIB
JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 12 orang saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Bengkulu.

Satu dari 12 orang yang diamankan tersebut adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (MFT).

"12 orang diamankan. Bupati Rejang Lebong (salah satunya)," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (10/3/2026).

Fitroh belum membeberkan konstruksi perkara serta dugaan kasus yang menyeret Bupati Rejang Lebong tersebut.

Namun, para pihak yang diamankan tersebut dikabarkan telah diperiksa intensif di kantor Polresta Bengkulu.

 

