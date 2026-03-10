Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |05:12 WIB
Breaking News! KPK OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
KPK OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari/ist
A
A
A

JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap KPK digelar di daerah Bengkulu.

Tim KPK menangkap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (MFT),  pada Senin, 9 Maret 2025, malam. Informasi penangkapan Bupati Rejang Lebong tersebut telah terkonfirmasi Wakil Ketua KPK.

"Benar, Bupati Rejang Lebong," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (10/3/2026).

Namun Fitroh belum membeberkan kronologi OTT Bupati Rejang Lebong tersebut. Pun demikian terkait dugaan kasusnya.

Sementara para pihak yang diamankan Tim KPK saat ini sedang diperiksa intensif di Polresta Bengkulu.

(Fahmi Firdaus )

