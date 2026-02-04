Advertisement
Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai Terjaring OTT KPK!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |21:08 WIB
Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai Terjaring OTT KPK!
Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai Terjaring OTT KPK!
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Bea Cukai di Jakarta maupun di Lampung. Salah satu yang terjaring yakni mantan Direktur dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal.

"Yang bersangkutan pejabat eselon 2 di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan ya, mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat ditemui di Gedung Merah Putih, Rabu (4/2/2026).

Budi melanjutkan, mantan Direktur dan Penyidikan Bea Cukai itu diamankan di Lampung. Diketahui, Rizal menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat saat ini.

Kendati demikian, Budi belum mengungkap total pihak yang terjaring dalam OTT ini. Beberapa di antaranya sudah ada yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

"Beberapa pihak sudah tiba di K4 dan sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Beberapa pihak lain masih dalam perjalanan untuk dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," ucapnya.

 

