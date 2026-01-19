Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Profil Bupati Pati Sudewo yang Terjaring OTT KPK, Nyaris Dimakzulkan karena Akan Naikan PBB 250%

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |18:51 WIB
Profil Bupati Pati Sudewo yang Terjaring OTT KPK, Nyaris Dimakzulkan karena Akan Naikan PBB 250%
Profil Bupati Pati Sudewo yang Terjaring OTT KPK/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Profil Bupati Pati Sudewo yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Senin (19/1/2026).

Penangkapan Sudewo dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa operasi tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Budi.

Budi mengungkapkan, hingga saat ini Sudewo belum dibawa ke Jakarta dan masih menjalani pemeriksaan di Kudus.

Sudewo sebelumnya mendapat sorotan karena akan naikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 250 persen . Keputusan menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen  ini memicu protes keras dari warga.

Sudewo lahir di Kabupaten Pati pada 11 Oktober 1968 dan menempuh pendidikan dasar hingga menengah di sekolah negeri setempat. Sudewo melanjutkan studi ke jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

Gelar Magister Teknik yang diperolehnya dari Universitas Diponegoro (Undip) pada 2001 menguatkan kapasitasnya di bidang teknik, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan.

 

Halaman:
1 2
      
