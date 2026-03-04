Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditetapkan Tersangka, Nih Penampakannya Pakai Rompi Oranye KPK

JAKARTA - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Artinya, ia ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

Pantauan Okezone di lokasi, Fadia terlihat turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK usai pemeriksaan sekira pukul 12.03 WIB. Namun, wajahnya terlihat samar-samar lantaran ditutupi dengan selendang.

Dalam kesempatan tersebut, Fadia mengklaim dirinya tidak terjaring operasi senyap Lembaga Antirasuah.

"Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil," kata Fadia saat digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa menuju rutan, Rabu (4/3/2026).

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan status hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, penetapan status hukum tersebut setelah dilakukan ekspose.

"Dalam lanjutan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Pekalongan ini, malam tadi sudah dilakukan ekspose, dan perkara ini dinyatakan naik ke tahap penyidikan," kata Budi dalam keterangan tertulisnya.