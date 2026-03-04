Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditetapkan Tersangka, Nih Penampakannya Pakai Rompi Oranye KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |12:30 WIB
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditetapkan Tersangka, Nih Penampakannya Pakai Rompi Oranye KPK
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditetapkan Tersangka/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Artinya, ia ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

Pantauan Okezone di lokasi, Fadia terlihat turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK usai pemeriksaan sekira pukul 12.03 WIB. Namun, wajahnya terlihat samar-samar lantaran ditutupi dengan selendang.

Dalam kesempatan tersebut, Fadia mengklaim dirinya tidak terjaring operasi senyap Lembaga Antirasuah.

"Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil," kata Fadia saat digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa menuju rutan, Rabu (4/3/2026).

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan status hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, penetapan status hukum tersebut setelah dilakukan ekspose.

"Dalam lanjutan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Pekalongan ini, malam tadi sudah dilakukan ekspose, dan perkara ini dinyatakan naik ke tahap penyidikan," kata Budi dalam keterangan tertulisnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200338/kpk-Xslh_large.jpg
KPK: Koruptor Mulai Jadikan Emas sebagai Alat Suap, Barang Kecil Nilai Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199683/kpk-sahU_large.jpg
Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai Terjaring OTT KPK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199654/kpk-MS49_large.jpg
Terjerat OTT KPK, Mulyono Diduga Atur Proses Restitusi Pajak Puluhan Miliar Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199650/kpk-B70z_large.jpg
KPK Sita Uang Tunai Rp1 Miliar saat OTT Pejabat KPP Madya Banjarmasin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199583/kpk-5Fj0_large.jpg
Breaking News! KPK Gelar OTT di Banjarmasin Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196404/jubir_kpk-je5k_large.jpg
Bupati Sudewo Diduga Patok Harga di Kasus Jual Beli Jabatan Desa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement