HOME NEWS INTERNATIONAL

Mojtaba Khamenei Terpilih Jadi Pemimpin Tertinggi Baru Iran?

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |05:50 WIB
Mojtaba Khamenei Terpilih Jadi Pemimpin Tertinggi Baru Iran?
Mojtaba Khamenei (foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA - Laporan mengejutkan datang dari media oposisi Iran yang menyebut putra Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah terpilih untuk menggantikan ayahnya.

Menurut laporan Iran International yang dikutip pada Selasa 3 Maret 2026, Mojtaba Khamenei (56) disebut telah ditunjuk oleh Majelis Pakar Iran untuk mengambil alih kendali negara.

Namun hingga kini, kabar tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Iran. Meski demikian, laporan itu langsung ramai diberitakan sejumlah media Israel dan memicu spekulasi luas di tengah situasi keamanan yang memburuk.

Sebelumnya, Mojtaba sempat dilaporkan termasuk di antara 40 tokoh senior yang tewas dalam serangan Sabtu lalu—serangan yang disebut menewaskan sejumlah ulama berpangkat tinggi Iran. Informasi simpang siur ini semakin mempertegas ketidakjelasan situasi politik di Teheran.

 

