Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada Cuaca Ekstrem, Tiga Bibit Siklon Tropis Kepung Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |10:03 WIB
Waspada Cuaca Ekstrem, Tiga Bibit Siklon Tropis Kepung Indonesia
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta melaporkan kemunculan tiga bibit siklon tropis yang mengapit wilayah Indonesia, yakni Bibit Siklon Tropis 90S, 93S, dan 92P.

BMKG pun memperingatkan agar masyarakat waspada terhadap potensi cuaca ekstrem akibat dampak tidak langsung dari ketiga bibit siklon tropis tersebut, berupa hujan lebat hingga gelombang tinggi.

BMKG mendeteksi Bibit Siklon Tropis 90S berada di sekitar Samudra Hindia selatan Banten–Jawa Barat. Sistem ini terbentuk sejak 28 Februari 2026 dan diprediksi bergerak ke arah timur dalam 24 jam ke depan.

"Bibit Siklon Tropis 90S mulai terbentuk pada tanggal 28 Februari 2026 pukul 19.00 WIB, di dalam wilayah monitoring TCWC Jakarta. Saat ini, posisi berada di sekitar Samudra Hindia selatan Banten–Jawa Barat," tulis BMKG, Selasa (3/3/2026).

Meski berpeluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis, keberadaannya berdampak pada peningkatan cuaca signifikan di wilayah barat Indonesia. Sementara itu, Bibit Siklon Tropis 93S terpantau di sebelah barat laut daratan Australia dan diprediksi bergerak ke arah barat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204239/cuaca_ekstrem-bYyZ_large.jpg
Waspada! Hujan Deras Intai Indonesia Sepekan ke Depan, Berikut Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203862/cuaca_ekstrem-vBkf_large.jpg
BMKG Deteksi Awan Konvektif Picu Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia, Masyarakat Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203123/viral-4D9f_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Terjang Sejumlah Wilayah hingga 26 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198253/pramono-qjpn_large.jpg
Curah Hujan Tinggi, Pramono Terapkan PJJ dan WFH Sampai 1 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197788/cilincing-M81r_large.jpg
Diterjang Angin Kencang, 51 Rumah dan Sekolah di Cilincing Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197770/pramono_anung-Bt09_large.jpg
Curah Hujan Tinggi Diprediksi Guyur Jakarta Hari Ini, Pemprov Siaga!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement