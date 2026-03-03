Waspada Cuaca Ekstrem, Tiga Bibit Siklon Tropis Kepung Indonesia

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta melaporkan kemunculan tiga bibit siklon tropis yang mengapit wilayah Indonesia, yakni Bibit Siklon Tropis 90S, 93S, dan 92P.

BMKG pun memperingatkan agar masyarakat waspada terhadap potensi cuaca ekstrem akibat dampak tidak langsung dari ketiga bibit siklon tropis tersebut, berupa hujan lebat hingga gelombang tinggi.

BMKG mendeteksi Bibit Siklon Tropis 90S berada di sekitar Samudra Hindia selatan Banten–Jawa Barat. Sistem ini terbentuk sejak 28 Februari 2026 dan diprediksi bergerak ke arah timur dalam 24 jam ke depan.

"Bibit Siklon Tropis 90S mulai terbentuk pada tanggal 28 Februari 2026 pukul 19.00 WIB, di dalam wilayah monitoring TCWC Jakarta. Saat ini, posisi berada di sekitar Samudra Hindia selatan Banten–Jawa Barat," tulis BMKG, Selasa (3/3/2026).

Meski berpeluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis, keberadaannya berdampak pada peningkatan cuaca signifikan di wilayah barat Indonesia. Sementara itu, Bibit Siklon Tropis 93S terpantau di sebelah barat laut daratan Australia dan diprediksi bergerak ke arah barat.