Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Landa Jakarta hingga 28 Februari 2026

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |08:26 WIB
Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Landa Jakarta hingga 28 Februari 2026
Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Landa Jakarta hingga 28 Februari 2026 (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada 24-28 Februari 2026.

1. Waspada Cuaca Ekstrem

“Waspada cuaca ekstrem provinsi DKI Jakarta periode 24-28 Februari 2026. Peringatan dini cuaca hujan dengan intensitas lebat-sangat lebat di wilayah DKI Jakarta dan Kep Seribu,” demikian keterangan yang disampaikan akun Instagram @bpbddkijakarta yang dilihat Rabu (25/2/2026).

BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat menyiapkan peralatan pelindung diri berupa payung, jas hujan, dan tas siaga bencana.

“Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrem.

“Informasi banjir terkini dapat dipantau melalui situs https://pantaubanjir.jakarta.go.id/peta-banjir-berbasiskan-rt,” jelas dia.

(Erha Aprili Ramadhoni)

