BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Sebagian Jakarta Hari Ini

BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Sebagian Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Selasa (24/2/2026). BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan turun mengguyur sebagian wilayah Ibu Kota.

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 70-89 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 66-90 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi berawan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 65-92 persen.

Hujan ringan diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 25-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 64-90 persen.