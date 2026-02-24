JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Selasa (24/2/2026). BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan turun mengguyur sebagian wilayah Ibu Kota.
Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 70-89 persen.
Wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 66-90 persen.
Jakarta Barat juga diprediksi berawan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 65-92 persen.
Hujan ringan diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 25-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 64-90 persen.