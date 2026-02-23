Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Dangkal M3,2 Guncang Sintang, BMKG Sebut Dipicu Aktivitas Sesar Adang

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |16:21 WIB
Gempa Dangkal M3,2 Guncang Sintang, BMKG Sebut Dipicu Aktivitas Sesar Adang
Gempa Sintang (foto: Freepik)
JAKARTA – Gempa dangkal mengguncang Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Senin (23/2/2026) pukul 12.52 WIB. 

Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa bumi tersebut berkekuatan magnitudo (M) 3,2.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,15° LU dan 111,87° BT, atau tepatnya berlokasi di darat sekitar 42 kilometer timur Sintang, Kalimantan Barat, pada kedalaman 16 kilometer.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Adang," ungkap Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan, Rasmid.

Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di Sintang dengan intensitas II MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan ada truk berlalu). Hingga saat ini belum terdapat laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

 

