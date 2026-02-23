Gempa Dangkal Guncang Purwakarta Pagi Ini, Pusatnya di Darat!

JAKARTA - Gempa dangkal mengguncang wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada pukul 05.59 WIB, Senin, 23 (/2/2026). Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M2,6.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6.7 LS dan 107.34 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km Barat Daya Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada kedalaman 12 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif wilayah setempat," ujar Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Hartanto.

Dampak gempabumi berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di wilayah Cirata (Kab. Purwakarta), Cipendeuy (Kab. Bandung Barat) dengan Skala Intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Hartanto memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut.