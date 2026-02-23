Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Dangkal Guncang Purwakarta Pagi Ini, Pusatnya di Darat!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |09:14 WIB
Gempa Dangkal Guncang Purwakarta Pagi Ini, Pusatnya di Darat!
Gempa Dangkal Guncang Purwakarta Pagi Ini, Pusatnya di Darat!
A
A
A

JAKARTA - Gempa dangkal mengguncang wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada pukul  05.59 WIB, Senin, 23 (/2/2026). Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M2,6.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6.7 LS dan 107.34 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km Barat Daya Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada kedalaman 12 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif wilayah setempat," ujar Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Hartanto.

Dampak gempabumi berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di wilayah Cirata (Kab. Purwakarta), Cipendeuy (Kab. Bandung Barat) dengan Skala Intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Hartanto memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203088//viral-0lq1_large.jpg
Gempa Besar M7,2 Guncang Sabah Malaysia, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3203052//gempa-eCI8_large.jpg
Gempa Besar M6,0 Guncang Fiji, Tidak Berpotensi Tsunami di Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/340/3202988//gempa-HtL7_large.jpg
Aceh Diguncang Gempa Dangkal 6 Kali Beruntun dalam 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/340/3202922//gempa-D6Og_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Kepulauan Aru Maluku, Warga Diminta Waspada Gempa Susulan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202867//gempa-zhJg_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,0 Guncang Pegunungan Bintang Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/340/3202461//gempa_maluku-037e_large.jpg
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement