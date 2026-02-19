Advertisement
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |14:23 WIB
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Maluku (foto: Freepik)
A
A
A


JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi bermagnitudo 5,1 mengguncang wilayah barat laut Kepulauan Aru, Maluku, Kamis (19/2/2026) siang. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 14.02 WIB. Titik koordinat gempa berada di 5,60 Lintang Selatan dan 133,78 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 19-Feb-26 14:02:20 WIB, Lok:5.60 LS,133.78 BT (52 km Barat Laut Kep. Aru-Maluku), Kedlmn:67 Km,” tulis BMKG dalam keterangannya yang dilihat Okezone.

Adapun pusat gempa berada 52 kilometer barat laut Kepulauan Aru, Maluku, dengan kedalaman 67 kilometer.

BMKG juga menyatakan hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG.

(Awaludin)

Topik Artikel :
gempa Gempa Maluku BMKG
Telusuri berita news lainnya
