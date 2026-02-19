Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami



JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi bermagnitudo 5,1 mengguncang wilayah barat laut Kepulauan Aru, Maluku, Kamis (19/2/2026) siang. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 14.02 WIB. Titik koordinat gempa berada di 5,60 Lintang Selatan dan 133,78 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 19-Feb-26 14:02:20 WIB, Lok:5.60 LS,133.78 BT (52 km Barat Laut Kep. Aru-Maluku), Kedlmn:67 Km,” tulis BMKG dalam keterangannya yang dilihat Okezone.

Adapun pusat gempa berada 52 kilometer barat laut Kepulauan Aru, Maluku, dengan kedalaman 67 kilometer.

BMKG juga menyatakan hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG.

(Awaludin)

