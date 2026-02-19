Gempa M5,7 Guncang Buol Sulteng, Getarannya Terasa hingga Manado

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 5,7 di timur laut Buol, Sulawesi Tengah, pada Kamis (19/2/2026) pagi ini. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan gempa terjadi pukul 07.26 WIB. Koordinat gempa berada di 1.54 Lintang Utara dan 122.17 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.7, 19-Feb-26 07:26:15 WIB, Lok:1.54 LU,122.17 BT (110 km TimurLaut BUOL-SULTENG) kedalaman 10 km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Titik gempa berada di 110 kilometer Timur Laut Buol, Sulawesi Tengah. Pusat gempa itu berada di kedalaman 10 kilometer.

BMKG menyebutkan, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.