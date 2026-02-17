Hasil Falakiyah Ponpes Al Falah Ploso Tetapkan Awal Ramadhan Jatuh pada Kamis 19 Februari

JAKARTA - Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur (Jatim) menetapkan awal Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Penetapan tersebut didasarkan pada penghitungan hisab terkait posisi hilal.

Hal ini disampaikan salah satu pengurus PP Al Falah dalam video yang diunggah akun Instagram @nderekpusat_official pada Selasa (17/2/2026).

"Berdasarkan hasil penghitungan lajnah falakiyah Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, memberitahukan bahwa untuk awal bulan Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 19 Februari 2026 Masehi," sebut salah satu pengurus tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, posisi hilal tercatat memiliki ketinggian 11 derajat 57 daqiqah. Dengan begitu, dinilai telah memenuhi kriteria untuk penentuan awal Ramadan.

"Dengan pertimbangan ijtima akhir bulan Syaban terjadi pada hari Selasa Kliwon tanggal 17 Februari 2026 Masehi pada pukul 17.52 WIB dengan tinggi hilal 11 derajat 57 daqiqah," sambungnya.

Sementara Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menggelar pemantauan hilal (rukyatul hilal) dan sidang isbat penentuan awal Ramadan 1447 H pada sore hari ini. Pemantauan hilal dilakukan di 96 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.