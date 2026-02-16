Petasan 2 Kg Meledak saat Diracik, Dua Bocah Jadi Korban

GROBOGAN – Ledakan mercon terjadi di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Minggu (15/2/2026) siang. Dua bocah terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah terkena ledakan saat meracik bubuk mercon seberat dua kilogram.

Peristiwa tersebut juga menyebabkan rumah milik warga bernama Setyorini mengalami kerusakan berat. Selain itu, dua kendaraan yang terparkir di depan rumah turut rusak parah akibat kuatnya ledakan.

Menurut Arjuna Yoga, Kepala Dusun Tambirejo, sebelum kejadian ada beberapa anak yang terlihat sedang membuat petasan menggunakan bubuk mesiu yang dibeli secara daring.

“Warga sangat kaget saat mendengar suara ledakan keras dari arah rumah Bu Setyorini,” ujarnya.