Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Penyebab Sumber Asap Tambang Emas di Bogor

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |12:06 WIB
Polisi Selidiki Penyebab Sumber Asap Tambang Emas di Bogor
Polisi Selidiki Penyebab Sumber Asap Tambang Emas di Bogor/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polisi memastikan tidak terjadi ledakan di area tambang emas wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Namun polisi mendalami kemunculan asap di lokasi tersebut.

Kapolres Bogor Kabupaten AKBP Wikha Ardilestanto mengungkapkan, kondisi yang terjadi di lokasi tambang adalah kemunculan asap, bukan ledakan. Asap tersebut dilaporkan muncul sejak Selasa, 13 Januari 2026 dini hari.

"Ini dari PT Antam sudah memastikan enggak ada ledakan, yang ada asap. Asap muncul Selasa dini hari pukul 00.30," kata Wikha dikutip Kamis (15/1/2026).

Namun demikian, hingga kini penyebab pasti munculnya asap tersebut belum dapat dipastikan. Wikha menyatakan, pihaknya masih menunggu kondisi memungkinkan untuk masuk ke sumber asap guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Ini yang masih harus diselidiki. Tapi tunggu bisa masuk ke sumber asap dulu," ujarnya.

Dalam upaya penanganan di lapangan, kepolisian telah mengerahkan 43 personel untuk membantu proses pengamanan dan pemantauan lokasi tambang emas yang meledak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195405/ledakan-kRlX_large.jpg
Kadar CO Tinggi, Petugas Belum Bisa Masuk TKP Diduga Ledakan Tambang Emas Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195401/macet-4AHU_large.jpg
Jakarta Hujan, Lalu Lintas di Kuningan Padat Merayap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195400/ledakan-EtrK_large.jpg
Breaking News! Tambang Emas di Bogor Diduga Meledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193736/ledakan-bS5r_large.jpg
Ledakan Pipa Gas di Inhil, DPR: Prabowo Komitmen soal Kedaulatan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/18/3193126/viral-Zx6A_large.jpg
Korban Ledakan Pesta Tahun Baru di Bar Swiss Bertambah, 40 Orang Tewas dan Ratusan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/18/3193048/ledakan-d6fF_large.jpg
Ledakan Dahsyat di Bar Swiss saat Pesta Malam Tahun Baru, 10 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement