Polisi Selidiki Penyebab Sumber Asap Tambang Emas di Bogor

JAKARTA - Polisi memastikan tidak terjadi ledakan di area tambang emas wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Namun polisi mendalami kemunculan asap di lokasi tersebut.

Kapolres Bogor Kabupaten AKBP Wikha Ardilestanto mengungkapkan, kondisi yang terjadi di lokasi tambang adalah kemunculan asap, bukan ledakan. Asap tersebut dilaporkan muncul sejak Selasa, 13 Januari 2026 dini hari.

"Ini dari PT Antam sudah memastikan enggak ada ledakan, yang ada asap. Asap muncul Selasa dini hari pukul 00.30," kata Wikha dikutip Kamis (15/1/2026).

Namun demikian, hingga kini penyebab pasti munculnya asap tersebut belum dapat dipastikan. Wikha menyatakan, pihaknya masih menunggu kondisi memungkinkan untuk masuk ke sumber asap guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Ini yang masih harus diselidiki. Tapi tunggu bisa masuk ke sumber asap dulu," ujarnya.

Dalam upaya penanganan di lapangan, kepolisian telah mengerahkan 43 personel untuk membantu proses pengamanan dan pemantauan lokasi tambang emas yang meledak.