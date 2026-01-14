Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Belum Pastikan Ada Korban Terjebak di Tambang Emas Bogor

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |18:59 WIB
Polisi Belum Pastikan Ada Korban Terjebak di Tambang Emas Bogor
Pekerja Tambang (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah terdapat korban, yang terjebak dalam insiden tambang emas yang diduga meledak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, hingga kini informasi tersebut belum bisa dikonfirmasi karena kondisi lokasi kejadian masih dinilai berbahaya.

"Belum bisa terkonfirmasi," kata Wikha saat dikonfirmasi iNews Media Group, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, petugas gabungan belum dapat memasuki area tambang lantaran masih tingginya kadar gas karbon dioksida (CO₂) di lokasi kejadian.

"Belum bisa masuk ke lokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Camat Nanggung, Ae Saepuloh mengatakan, sejumlah pekerja tambang emas dilaporkan terjebak di dalam area Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Nanggung. Jumlah serta kondisi pekerja yang terdampak belum dapat dipastikan hingga laporan tersebut disusun.

“Munculnya asap tebal di lokasi tersebut menyebabkan para pekerja terjebak,” tulis Saepuloh.

 

