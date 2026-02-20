Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Geledah Toko Emas di Surabaya, Usut Pencucian Uang Tambang Ilegal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |13:39 WIB
Bareskrim Geledah Toko Emas di Surabaya, Usut Pencucian Uang Tambang Ilegal
Bareskrim Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Toko Emas Semar wilayah Nganjuk, Jawa Timur (Jatim) terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil penambangan tanpa izin (PETI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, penggeledahan dilakukan penyidik di tiga lokasi pada Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menyebut kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara tambang emas ilegal di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) pada periode 2019–2022 yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak.

"Berdasarkan fakta hasil penyidikan tindak pidana asal dan fakta persidangan, diketahui adanya alur pengiriman emas ilegal dan aliran dana hasil tindak pidana PETI yang mengalir ke beberapa pihak," kata Ade di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ade menjelaskan, dari hasil penggeledahan tersebut didapati barang bukti berupa surat/dokumen serta barang bukti lain hasil penampungan, pengolahan, dan penjualan emas hasil pertambangan tanpa izin.

Menurutnya, dari Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ditemukan juga transaksi mencurigakan terkait tata niaga emas di dalam negeri oleh toko dan perusahaan pemurnian emas yang diduga menggunakan emas hasil tambang ilegal.

Dalam perkara ini, ia menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang sekecil apa pun bagi praktik pertambangan ilegal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi lingkungan maupun kekayaan negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195391/mobil_ferari-AK3n_large.jpg
Sidang TPPU Ariyanto-Marcella, Ferrari dan Harley 'Mejeng' di Pengadilan Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155863/kpk-m7UB_large.jpg
KPK Sita Hasil Sawit Rp3 Miliar Milik Eks Pejabat MA Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151508/baru_bebas_eks_sekretaris_ma_nurhadi_ditangkap_kpk_lagi-EGfC_large.jpg
Baru Bebas, Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap KPK Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148484/tppu-JYzn_large.jpg
Diperiksa KPK, Penyanyi Windy Yunita Dicecar Hampir 100 Pertanyaan Terkait TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144248/kpk-xjGi_large.jpg
Kasus TPPU Abdul Gani Dihentikan, KPK: Kami Fokus Pemulihan Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137170/tppu-PLEU_large.jpg
Zarof Ricar Dijerat TPPU, Kejagung Disebut Lakukan Langkah Progresif 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement