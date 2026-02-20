Cerita Prajurit TNI Temukan Jenazah Pilot Pesawat Pelita Air yang Jatuh di Nunukan

JAKARTA - Satgas Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia Yonarmed 4/Prh bersama anggota Kodim Nunukan bergerak cepat melaksanakan respons tanggap darurat kecelakaan Pesawat Pelita Air Service di wilayah Pegunungan Pabetung Remayo, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (19/2/2026).

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Agung Saptoadi mengungkap puluhan personel anggota TNI melakukan evakuasi dan juga melakukan pengamanan di area tersebut.

"Sebanyak 21 personel tim evakuasi dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarmed 4/Prh diterjunkan untuk melaksanakan pencarian, evakuasi korban, serta pengamanan area," ujarnya.

’Berdasarkan hasil di lapangan, kondisi pesawat ditemukan dalam keadaan rusak parah dan terbakar,’’ lanjut Agung.

Tim evakuasi menemukan satu orang pilot dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui bernama Capt Hendrick Lodewyck Adam.

Selanjutnya, personel gabungan terus melaksanakan upaya pencarian terhadap black box pesawat serta material lainnya guna mendukung proses investigasi lebih lanjut.