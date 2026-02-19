Tak Hanya Narkoba! Eks Kapolres Bima Kota Diduga Terlibat Penyimpangan Seksual

JAKARTA – Polri mengungkap fakta baru terkait pelanggaran yang dilakukan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Ternyata, selain kasus narkoba, ia juga diduga melakukan perbuatan penyimpangan seksual asusila.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan hal itu dalam proses sidang etik terhadap AKBP Didik Putra yang dilaksanakan hari ini.

"Dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan seksual asusila," kata Trunoyudo di Gedung TNCC Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026).

Menurut Trunoyudo, dugaan penyimpangan sosial asusila tersebut terpisah dari perkara penyalahgunaan narkotika.

"Hasil pemeriksaan dugaan asusila, dari proses pemeriksaan didapat dalam sidang komisi. Itu adalah salah satu perbuatan yang terungkap pada proses pemeriksaan," ujar Trunoyudo.

"Maka ditetapkan terduga pelanggar salah satunya asusila," tambahnya.