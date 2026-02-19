Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahmad Sahroni Kembali Duduki Pucuk Komisi III DPR

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |10:59 WIB
Ahmad Sahroni Kembali Duduki Pucuk Komisi III DPR
Ahmad Sahroni kembali ke DPR (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni kembali menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dia menggantikan posisi Rusdi Masse Mappasessu.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad melantik Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR RI dalam Rapat Pleno Pelantikan Pimpinan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Dasar pelantikan Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III tertuang dalam surat Fraksi NasDem nomor FNasdem107/DPR RI/ii/2026 tanggal 12 Februari 2026.

"Yang semula sodara Rusdi Masse Mappasessu A24 digantikan Ahmad Sahroni A38. Ahmad Sahroni akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse," kata Dasco dalam rapat pleno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI Ahmad Sahroni Sahroni
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202336//bencana-ukGY_large.jpg
Bencana Sumatera, Pemerintah-DPR Sepakat Bantuan Diaspora di Malaysia Boleh Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202274//polri-kORs_large.jpg
Komisi III DPR Gelar RDP dengan Tiga Konfederasi Buruh, Ini yang Dibahas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202340//galon_lama-DfGs_large.jpg
BPKN Ungkap Cara Lindungi Konsumen dari Bahaya Galon Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202008//dpr-neDf_large.jpg
Bantahan Menohok Komisi III DPR ke Jokowi soal Revisi UU KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201972//dpr_ri-aApQ_large.jpg
Timwas Haji 2026 Resmi Dibentuk, Dipimpin Pimpinan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201754//titiek-PRmH_large.jpg
Tangani Bencana Sumut, Ketua Komisi IV Apresiasi Polri: Sejak Hari Pertama Sudah Turun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement