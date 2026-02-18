Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi III DPR Gelar RDP dengan Tiga Konfederasi Buruh, Ini yang Dibahas!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |17:07 WIB
Komisi III DPR Gelar RDP dengan Tiga Konfederasi Buruh, Ini yang Dibahas!
Komisi III DPR Gelar RDP dengan Tiga Konfederasi Buruh, Ini yang Dibahas!
A
A
A

JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan tiga konfederasi buruh, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Ketiganya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)

Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. RDP tersebut membahas sejumlah permasalahan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, buruh sebagai salah satu elemen masyarakat yang bisa mengawal reformasi Polri agar tetap berada pada koridor yang baik.

"Teman-teman buruh ini, quality dan quantity-nya sangat signifikan. Dari segi jumlah sangat besar, dari segi kedudukan yang sangat strategis. Tentu akan berperan besar dalam mengawal percepatan reformasi Polri ini ya," ujar Habiburokhman.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan kegelisahan kalangan buruh terhadap situasi yang membuat Polri terus berada dalam sorotan dan tekanan.

"Kegelisahan kami pimpinan buruh, karena Polri begitu dipojokkan. Kami bukan mengatasnamakan rakyat walaupun secara faktual kami memiliki jutaan massa buruh. Namun sebagai bentuk dukungan, kami telah melakukan Ikrar Buruh di Tugu Proklamasi belum lama ini," ujar Andi Gani Nena Wea.

Andi Gani menegaskan, terdapat empat poin dalam Ikrar Buruh tersebut.  Pertama, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan. Kedua, mendukung Polri tetap berada di bawah presiden sebagai amanah reformasi.

“Ketiga, mekanisme fit and proper test calon Kapolri tetap berada di DPR RI. Keempat, mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dukungan buruh terhadap Polri kata dia juga didasari langkah konkret institusi tersebut dalam membela kepentingan pekerja.

Andi menyoroti pembentukan desk ketenagakerjaan oleh Polri, yang disebutnya sebagai yang pertama di dunia.

"Baru Pak Kapolri Listyo Sigit menginisiasi desk ketenagakerjaan dan akhirnya desk ini berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia, hampir semua 70% RJ. Desk ketenagakerjaan ini juga menjadi contoh bagaimana ada desk khusus yang mengawal kasus-kasus buruh," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201896/kapolri-FTyb_large.jpg
Di Hadapan KSPSI, Kapolri Tegaskan Dukung Buruh Perjuangkan Haknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175883/saifullah-F3Mx_large.jpg
Diusulkan Jadi Pahlawan, Gus Ipul: Keberanian Marsinah Mengguncang Nurani Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163310/buruh-LKcU_large.jpg
Jawab Persoalan Buruh, PKS Dorong Lahirnya UU Ketenagakerjaan Berkeadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/337/3128312/kspsi-TQP4_large.jpg
Dasco Tak Ingin Indonesia Jadi Pembuangan Produk, KSPSI: Genuine dan Cerdas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/337/3080809/aksi_buruh-c6TL_large.jpg
MK Kabulkan Beberapa Tuntutan soal UU Cipta Kerja, Buruh Joget Bersama di Patung Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/338/3080704/presiden_partai_buruh_said_iqbal-vQCI_large.jpg
Buruh Minta MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement