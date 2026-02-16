Di Hadapan KSPSI, Kapolri Tegaskan Dukung Buruh Perjuangkan Haknya

JAKARTA – Listyo Sigit Prabowo menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Lapangan PT Victory Ching Luh Indonesia, Tangerang, Banten, Senin (16/2/2026).

"Hari ini kami, bersama-sama KSPSI melaksanakan rangkaian HUT KSPSI yang dilaksanakan berbagai macam kegiatan, ada donor darah kemudian memberikan santunan bagi keluarga besar KSPSI yang membutuhkan dan juga kita melaksanakan kegiatan dalam beberapa kegiatan selama satu bulan ke depan," ujar Sigit di lokasi, Senin.

Sigit menegaskan komitmen Polri yang bakal terus mendukung perjuangan buruh agar semakin sejahtera. Sigit berharap ke depannya tercipta hubungan industrial yang baik, perusahaan berjalan, dan buruh mendapatkan kesejahteraannya.

"Kami khususnya dari Polri akan terus dukung program terkait masalah dukungan terhadap kaum buruh terkait hak yang memang harus terus dikawal dan dijaga," tutur Sigit.

Dalam rangkaian HUT KSPSI dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya bakti sosial kesehatan, donor darah, dan renovasi rumah buruh tak layak huni. Dalam kesempatan ini, Sigit menyampaikan selamat ulang tahun untuk serikat buruh tersebut.