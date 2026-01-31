Pemerintah Sebut Kemajuan Industri Wajib Diiringi dengan Kesejahteraan Buruh

Pemerintah Sebut Kemajuan Industri Wajib Diiringi dengan Kesejahteraan Buruh

JAKARTA — Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Indra, menegaskan, saat ini ada paradigma baru dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional yang berorientasi pada upaya memajukan dunia industri dengan komitmen mensejahterakan pekerja.

Demikian disampaikan Indra saat diskusi Perburuhan Nasional bertema “Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia” yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta.

‘’Paradigma baru ketenagakerjaan Indonesia berpijak pada tagline Menteri Ketenagakerjaan, “maju industrinya, sejahtera pekerjanya”, yang tidak boleh dipahami secara terpisah,’’ujarnya, dikutip, Sabtu (31/1/2026).

“Kemajuan industri juga harus selalu diiringi dengan kesejahteraan para buruh atau pekerjanya,” sambung Indra.

Indra menegaskan, bahwa tugas Kementerian Ketenagakerjaan tidaklah mudah. Dengan jumlah pekerja sekitar 146 juta orang, beban yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari persoalan administratif hingga isu-isu substantif.

Salah satu pekerjaan rumah besar adalah persolan kopetensi atau link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri.

‘’Harus ada penataan kompetensi dan relasi dunia pendidikan dan dunia industri agar lulusan pendidikan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja,’’ujarnya.

Di sisi lain kata dia, Undang-undang ketenagakerjaan yang baru adalah sebuah kebutuhan, tentunya Undang-Undang yang berkeadilan untuk semua. ‘’Adil untuk buruhnya dan adik untuk dunia industri,’’imbuhnya.