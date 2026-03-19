Daftar Negara Rayakan Idul Fitri 1447 Hijriah pada Jumat 20 Maret 2026

JAKARTA - Sejumlah negara telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat (20/3/2026). Negara-negara teluk serta sejumlah wilayah Afrika mengumumkan Lebaran jatuh pada esok hari.

1. Idul Fitri 20 Maret 2026

Melansir Gulf News, Kamis (19/3/2026), Arab Saudi pada Rabu (18/3/2026) mengumumkan hari pertama Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 20 Maret, setelah hilal Syawal tidak terlihat.

Komite pengamatan hilal telah berkumpul dan memverifikasi penampakan hilal baru, yang menandai berakhirnya Ramadan setelah 30 hari berpuasa. Hal ini sesuai tradisi Islam dalam menentukan awal bulan baru melalui pengamatan hilal.

Selain Arab Saudi, ada sejumlah negara Teluk lainnya yang merayakan Lebaran pada Jumat (20/3/2026). Negara-negara tersebut termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, Turki, Maladewa, Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak.

Australia juga mengumumkan Idul Fitri jatuh pada Jumat (20/3/2026).

Di Benua Afrika, Sudan, Djibouti, Somalia, Uganda, Nigeria, Chad, Gambia, Guinea, Benin, Senegal, dan Kamerun juga telah mengkonfirmasi Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Jumat.

Meski begitu, ada juga negara Afrika merayakan Lebaran hari ini. Negara tersebut adalah Afghanistan, Niger, dan Mali.