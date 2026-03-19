Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar Negara Rayakan Idul Fitri 1447 Hijriah pada Jumat 20 Maret 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |10:15 WIB
Daftar Negara Rayakan Idul Fitri 1447 Hijriah pada Jumat 20 Maret 2026 (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah negara telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat (20/3/2026). Negara-negara teluk serta sejumlah wilayah Afrika mengumumkan Lebaran jatuh pada esok hari. 

1. Idul Fitri 20 Maret 2026

Melansir Gulf News, Kamis (19/3/2026), Arab Saudi pada Rabu (18/3/2026) mengumumkan hari pertama Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 20 Maret, setelah hilal Syawal tidak terlihat.

Komite pengamatan hilal telah berkumpul dan memverifikasi penampakan hilal baru, yang menandai berakhirnya Ramadan setelah 30 hari berpuasa. Hal ini sesuai tradisi Islam dalam menentukan awal bulan baru melalui pengamatan hilal.

Selain Arab Saudi, ada sejumlah negara Teluk lainnya yang merayakan Lebaran pada Jumat (20/3/2026). Negara-negara tersebut termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, Turki, Maladewa, Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak.

Australia juga mengumumkan Idul Fitri jatuh pada Jumat (20/3/2026). 

Di Benua Afrika, Sudan, Djibouti, Somalia, Uganda, Nigeria, Chad, Gambia, Guinea, Benin, Senegal, dan Kamerun juga telah mengkonfirmasi Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Jumat.

Meski begitu, ada juga negara Afrika merayakan Lebaran hari ini. Negara tersebut adalah Afghanistan, Niger, dan Mali. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/25/3207740//menpar-HBUv_large.jpg
Kena Pungli di Tempat Wisata saat Libur Lebaran 2026? Menpar: Laporkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207738//kh_cholil_nafis-Qb8W_large.jpg
Lebaran 2026 Berpotensi Berbeda, MUI : Tunggu Sidang Isbat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207735//hilal-HRcs_large.jpg
Hari Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Tentukan Idul Fitri 1447 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207729//hampers-DaPh_large.jpg
Penampakan Hampers Lebaran 'Ketahanan Pangan' ala Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/33/3207734//richard_lee-Rs53_large.jpg
Richard Lee Bisa Bertemu Keluarga di Momen Lebaran meski Sedang Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/622/3207637//kalender_2026-8roN_large.jpg
Cuti Bersama Lebaran 2026: Ini Jadwal Lengkap Tanggal Merah hingga Long Weekend
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement