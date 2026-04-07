Survei Indikator: 85,3% Pemudik Puas dengan Operasi Ketupat 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |16:43 WIB
Survei Indikator soal mudik lebaran 2026 (foto: tangkapan layar)
JAKARTA – Survei Indikator Politik Indonesia mencatat sebanyak 85,3% masyarakat yang melakukan mudik Lebaran 2026, merasa puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan pihaknya membagi responden ke dalam dua kategori, yakni masyarakat yang tidak mudik dan masyarakat yang melakukan mudik.

"Mayoritas warga secara umum, 80,8 persen, puas dengan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini. Terlebih di kalangan pemudik, tingkat kepuasan lebih tinggi, yakni 85,3 persen," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (7/4/2026).

Burhanuddin menyebut, tingkat kepuasan tersebut tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya di berbagai kelompok responden.

Dalam survei itu, sebanyak 81,4% responden dari kelompok umum menilai Operasi Ketupat tahun ini lebih baik dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas. Sementara di kalangan pemudik, angka persetujuan lebih tinggi, yakni 82,7%.

Selain itu, sebanyak 79,8% responden menilai penyelenggaraan Lebaran tahun ini lebih baik dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun lalu.

"Mayoritas setuju, baik di kalangan semua responden maupun pemudik, bahwa Operasi Ketupat Lebaran tahun ini lebih baik dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas dan menekan angka kecelakaan dibanding tahun lalu," jelasnya.

 

