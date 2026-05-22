Panglima TNI Pimpin Serah Terima Jabatan Strategis, Jenderal Tempur Kopassus Aulia Dwi Jadi Waka BAIS

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin acara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah jabatan strategis TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

“Serah terima jabatan di lingkungan TNI merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi dan personel guna menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas,” ujar Panglima TNI dalam keteranganya yang diterima Okezone, Jumat (22/5/2026).

Adapun jabatan yang diserahterimakan yaitu Kapuspen TNI dari Mayjen Aulia Dwi Nasrullah kepada Brigjen TNI Muhammad Nas, selanjutnya Kapuskersin TNI dari Laksma TNI Donny Suharto, kepada Kolonel Inf Perry Sandhi Sitompul.

Mayjen Aulia dipromosikan menjadi Wakil Kepala (Waka) Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI menggantikan Mayjen Bosco Haryo Yunanto.

Selain itu, jabatan Kapusinfolahta TNI diserahterimakan dari Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko kepada Brigjen TNI Heldi Wira.