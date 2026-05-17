Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Prajurit Bintara Nekat Todongkan Pistol ke Jenderal Kopassus

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |05:30 WIB
Kisah Prajurit Bintara Nekat Todongkan Pistol ke Jenderal Kopassus
Kisah Prajurit Bintara Nekat Todongkan Pistol ke Jenderal Kopassus
A
A
A

JAKARTA - Kolonel Inf. Agus Hernoto merupakan salah satu tokoh TNI yang sangat disegani. Bahkan, karena keberaniannya Presiden Soeharto menganugerahi medali "Bintang Sakti" pada 1987. Sebuah penghargaan kepada mereka yang yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer.

Penghargaan itu membuat Agus Hernoto menyamai jejak Jenderal TNI (Purn) LB Moerdani alias Benny Moerdani, tokoh militer Indonesia yang juga pernah meraih “Bintang Sakti” dari Presiden Soekarno.

Namun sebelumnya, ada peristiwa menegangkan antara keduanya. Saat itu, Agus Hernoto yang masih berpangkat Sersan Mayor (Serma) nekat menodongkan senjata ke wajah Benny Moerdani yang berpangkat letnan.

Senjata yang digenggam Agus Hernoto tidak sampai meletuskan timah panas sehingga nyawa Benny Moerdani selamat.

Melansir "Kolonel Inf. Agus Hernoto: Legenda Pasukan Komando dari Kopassus Sampai Operasi Khusus” insiden tersebut berawal ketika sebagian besar prajurit Kopassus kecewa dengan kepemimpinan Mayor Djaelani, Komandan RPKAD saat itu yang merencanakan penculikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H Nasution.

Rencana penculikan terhadap orang nomor satu di Angkatan Darat itu dirancang oleh Panglima Tentara Teritorium I Kolonel Zulkifli Lubis. Kala itu, Lubis tidak puas dengan situasi nasional, isu kemudian berkembang menjadi soal kesejahteraan prajurit TNI. Perhatian pemerintah terhadap tentara dinilai rendah.

Lubis selanjutnya mengajak sejumlah perwira Divisi Siliwangi, di antaranya, Komandan Resimen Infanteri ke-9 di Cirebon Letnan Kolonel Kemal Idris, dan Komandan Resimen Infanteri ke-11 Mayor Soewarto di Tasikmalaya. Termasuk Komandan RPKAD Mayor Djaelani.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kisah Kopassus tni Kopassus
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217529/tni-IR3J_large.jpg
Jenderal Kopassus Ini Ingin Berhenti dari Tentara Usai Pangkatnya Diturunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214651/tni-BEpA_large.jpg
Jenderal Kopassus Ini Ungkapnya Beratnya Seleksi Pasukan Baret Merah, Disiksa Bak Tawanan Perang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214143/tni-JZb0_large.jpg
Jenderal Kopassus Ini Taklukkan Dukun Sakti PKI yang Terkenal Kebal Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214037/tni-2RFT_large.jpeg
Jenderal Kopassus Paling Ditakuti Ini Tolak Makanan Hotel, Setia pada Bekal Masakan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214025/tni-5DKO_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Mayor Windra, Eks Sniper Kopassus Kini Pindah Tugas sebagai Kasdim Tigaraksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213924/tni-PuBO_large.jpg
Kisah Jenderal Kopassus Lakukan Tirakat Khusus Tumpas Pemberontak yang Paling Ditakuti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement