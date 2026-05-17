Kisah Prajurit Bintara Nekat Todongkan Pistol ke Jenderal Kopassus

JAKARTA - Kolonel Inf. Agus Hernoto merupakan salah satu tokoh TNI yang sangat disegani. Bahkan, karena keberaniannya Presiden Soeharto menganugerahi medali "Bintang Sakti" pada 1987. Sebuah penghargaan kepada mereka yang yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer.

Penghargaan itu membuat Agus Hernoto menyamai jejak Jenderal TNI (Purn) LB Moerdani alias Benny Moerdani, tokoh militer Indonesia yang juga pernah meraih “Bintang Sakti” dari Presiden Soekarno.

Namun sebelumnya, ada peristiwa menegangkan antara keduanya. Saat itu, Agus Hernoto yang masih berpangkat Sersan Mayor (Serma) nekat menodongkan senjata ke wajah Benny Moerdani yang berpangkat letnan.

Senjata yang digenggam Agus Hernoto tidak sampai meletuskan timah panas sehingga nyawa Benny Moerdani selamat.

Melansir "Kolonel Inf. Agus Hernoto: Legenda Pasukan Komando dari Kopassus Sampai Operasi Khusus” insiden tersebut berawal ketika sebagian besar prajurit Kopassus kecewa dengan kepemimpinan Mayor Djaelani, Komandan RPKAD saat itu yang merencanakan penculikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H Nasution.

Rencana penculikan terhadap orang nomor satu di Angkatan Darat itu dirancang oleh Panglima Tentara Teritorium I Kolonel Zulkifli Lubis. Kala itu, Lubis tidak puas dengan situasi nasional, isu kemudian berkembang menjadi soal kesejahteraan prajurit TNI. Perhatian pemerintah terhadap tentara dinilai rendah.

Lubis selanjutnya mengajak sejumlah perwira Divisi Siliwangi, di antaranya, Komandan Resimen Infanteri ke-9 di Cirebon Letnan Kolonel Kemal Idris, dan Komandan Resimen Infanteri ke-11 Mayor Soewarto di Tasikmalaya. Termasuk Komandan RPKAD Mayor Djaelani.