Profil dan Rekam Jejak Mayor Windra, Eks Sniper Kopassus Kini Pindah Tugas sebagai Kasdim Tigaraksa

JAKARTA –Profil dan rekam jejak Mayor Windra Sanur, eks sniper Kopassus yang kini pindah tugas sebagai Kasdim Tigaraksa, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Rabu (22/4/2026).

Windra yang sempat viral karena sosoknya yang berbadan tegap dan sigap dalam mengawal Joko Widodo (Jokowi) selama hampir 8 tahun ini, pindah tugas menjadi Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0510/Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Terima Kasih Bapak RI Ke-7, semoga bapak sekeluarga sehat, panjang umur & bahagia selalu, aamiin3x Ya Robbal Alamiin. *jangan ragukan kesetiaan kami,#setiawaspada," tulis Windrasanur melalui akun media sosialnya, dikutip Rabu (22/4/2026).

Profil Mayor Windra

Perjalanan karier militernya dimulai sejak menjadi Bintara. Dia pernah menyandang pangkat Sersan Dua (Serda) mulai 16 Maret 1996, kemudian naik menjadi Sersan Satu (Sertu) pada 1 April 2000 dan Sersan Kepala (Serka) pada 1 April 2004.

Kariernya terus berlanjut dengan pangkat Sersan Mayor (Serma) sejak 1 April 2008. Setelah itu, ia menjadi perwira dengan pangkat Letnan Dua Infanteri (Letda Inf) pada 29 Juli 2013.

Selanjutnya, ia naik menjadi Letnan Satu (Lettu) per 1 Oktober 2016 dan Kapten Inf pada 1 Oktober 2021. Puncaknya, Windra resmi menyandang pangkat Mayor terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025.