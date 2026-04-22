Profil dan Rekam Jejak Mayor Windra, Eks Sniper Kopassus Kini Pindah Tugas sebagai Kasdim Tigaraksa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |13:27 WIB
JAKARTA –Profil dan rekam jejak Mayor Windra Sanur, eks sniper Kopassus yang kini pindah tugas sebagai Kasdim Tigaraksa, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Rabu (22/4/2026).

Windra yang sempat viral karena sosoknya yang berbadan tegap dan sigap dalam mengawal Joko Widodo (Jokowi) selama hampir 8 tahun ini, pindah tugas menjadi Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0510/Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Terima Kasih Bapak RI Ke-7, semoga bapak sekeluarga sehat, panjang umur & bahagia selalu, aamiin3x Ya Robbal Alamiin. *jangan ragukan kesetiaan kami,#setiawaspada," tulis Windrasanur melalui akun media sosialnya, dikutip Rabu (22/4/2026).

Profil Mayor Windra

Perjalanan karier militernya dimulai sejak menjadi Bintara. Dia pernah menyandang pangkat Sersan Dua (Serda) mulai 16 Maret 1996, kemudian naik menjadi Sersan Satu (Sertu) pada 1 April 2000 dan Sersan Kepala (Serka) pada 1 April 2004.

Kariernya terus berlanjut dengan pangkat Sersan Mayor (Serma) sejak 1 April 2008. Setelah itu, ia menjadi perwira dengan pangkat Letnan Dua Infanteri (Letda Inf) pada 29 Juli 2013.

Selanjutnya, ia naik menjadi Letnan Satu (Lettu) per 1 Oktober 2016 dan Kapten Inf pada 1 Oktober 2021. Puncaknya, Windra resmi menyandang pangkat Mayor terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025.

 

