Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Waka BGN Sony Sonjaya Bakal Ajukan Justice Collaborator, Siap Bongkar Nama-Nama Besar?

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |14:03 WIB
Eks Waka BGN Sony Sonjaya Bakal Ajukan Justice Collaborator, Siap Bongkar Nama-Nama Besar?
Eks Waka BGN Sony Sonjaya (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya siap menjadi Justice Collaborator (JC) atau saksi yang bekerja sama dalam perkara dugaan korupsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, Sony selesai diperiksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Pengacara Sony, Krisna Murti, keputusan kliennya menjadi JC semata untuk membuka secara terang benderang kasus ini. Langkah ini sekaligus membantah bahwa Sony adalah otak dari praktik jual beli titik SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (BGN).

"Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (4/6/2026).

Ia mengungkapkan, Sony siap membuka nama-nama besar yang diduga terlibat dalam kasus ini meski saat ini belum mengungkap identitas tokoh-tokoh yang dimaksud. Surat permohonan sebagai JC segera dikirim secara resmi kepada Kejagung, diharapkan langkah ini bisa membuka kasus ini secara terang benderang.

"Menurut klien saya yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya. Pada waktunya nama-nama tokoh yang terlibat akan kita buka di pengadilan. Ini adalah itikad baik dari Pak Sony agar kasusnya transparan," ujarnya.

Kejagung dalam perkara ini telah menetapkan tiga tersangka. Mereka yakni Eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dan dua orang Eks Waka BGN terdiri dari Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222665/silmy_karim-Fe8y_large.jpg
Terungkap! Anak Buah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Diduga Beli Rumah Pakai Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222657/kpk-zLGH_large.jpg
KPK Segera Ungkap Total Uang Pemerasan Jatah Silmy Karim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222653/nanik_s_deyang-TALk_large.jpg
Jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang Tancap Gas Evaluasi Puluhan Ribu SPPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222651/korupsi_bgn-JobM_large.jpg
Korupsi Dadan Cs, Ini Alasan Kejagung Tak Sita Motor Listrik MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222561/dadan_hindayana-FDhB_large.jpg
Kejagung Tangkap Dadan Cs, Korupsi BGN Perlu Diusut hingga Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222534/dadan-3pw0_large.jpg
Dadan Cs Ditangkap, Pengamat: Bukti Pemberantasan Korupsi Tak Pandang Bulu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement