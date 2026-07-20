Peristiwa 20 Juli: Neil Armstrong Mendarat di Bulan hingga Sultan Hamengkubuwono VI Meninggal

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting terjadi pada tanggal 20 Juli. Salah satunya pesawat ulang alik Apollo 11 berhasil mendarat di bulan pada ‎20 Juli 1969.

Okezone merangkum beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi tepat pada 20 Juli. Berikut peristiwa atau momen yang terjadi pada 20 Juli melansir Wikipedia.

Neil Armstrong Mendarat di Bulan

Pesawat ulang alik Apollo 11 berhasil mendarat di bulan pada ‎20 Juli 1969. Pesawat misi luar angkasa ini berhasil mendarat dengan membawa manusia ke bulan. Pesawat luar angkasa ini diawaki oleh Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins.

Pesawat proyek NASA ini awalnya diluncurkan dari bumi pada 16 Juli 1969 dengan menggunakan roket Saturn V. Apollo 11 dan 3 orang awaknya merupakan pesawat sekaligus orang yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan.

Neil Armstrong dan seorang rekannya berhasil menjelajahi bulan selama 2,5 jam.‎ Neil Armstrong merupakan pilot komando yang berhasil membawa Apollo 11 mendarat di bulan.

Viking 1 Mendarat di Mars

Wahana angkasa bernama Viking 1 berhasil mendarat di Planet Mars pada 20 Juni 1976. Viking 1 merupakan program NASA yang pertama berhasil mendarat di Planet Mars.

Viking 1 berhasil memegang rekor misi terpanjang untuk bertahan di permukaan Mars. Viking 1 bertahan di Planet Mars selama 6 tahun 116 hari. Namun, rekor tersebut saat ini sudah dikalahkan oleh Opportunity Rover pada 19 Mei 2010.