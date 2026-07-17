Peristiwa 17 Juli: Timor Timur Gabung ke Indonesia Usai Operasi Seroja

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 17 Juli sepanjang masa, baik di dalam maupun luar negeri. Seperti Timor Timur jadi bagian NKRI, tragedi bom Mega Kuningan, hingga jatuhnya pesawat MH17.

Okezone kembali merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 17 Juli dari Wikipedia, antara lain:

Timor Timur masuk NKRI

Pada 17 Juli 1976, Timor Timur (sekarang Timor Leste) resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Timur menjadi provinsi ke-27 di Nusantara.

Bergabungnya Timor Timur ke Indonesia setelah adanya operasi besar-besaran Indonesia ke wilayah bekas jajahan Portugal itu dengan sandi Operasi Seroja sejak 7 Desember 1975.

Timor Timur secara resmi lepas dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002, setelah melalui masa transisi di bawah kendali PBB pasca-referendum tahun 1999.

Gempa dan Tsunami di Laut Jawa

Gempa 6,5 SR terjadi di selatan laut Jawa pada 17 Juli 2006 memicu gelombang tsunami. Bencana itu merenggut nyawa lebih dari 500 jiwa.

Bom Mega Kuningan

Serangan bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2009, menggemparkan dunia. Pasalnya ledakan terjadi dua hari jelang klub sepak bola Manchester United bertandang ke Jakarta untuk melakoni laga hiburan dengan tim Indonesian All Star.

Skuad dan official MU rencana akan menginap di Hotel Ritz-Carlton yang jadi sasaran bom. Sedangkan tim Indonesian All Star menginap di Hotel JW Marriott.

Tragedi dikenal sebagai bom Mega Kuningan itu menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing.