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Sejarah Hari Ini: Peluncuran Apollo 11 hingga Uji Coba Bom Atom Pertama di Dunia

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |06:10 WIB
Sejarah Hari Ini: Peluncuran Apollo 11 hingga Uji Coba Bom Atom Pertama di Dunia
Peluncuran Apollo 11 (foto: NASA)
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JAKARTA - Tanggal 16 Juli menjadi salah satu hari yang mencatat sejumlah peristiwa penting dalam sejarah dunia. Mulai dari peluncuran misi Apollo 11 yang membawa manusia pertama ke Bulan, uji coba bom atom pertama di dunia, hingga pergantian kepemimpinan di Irak.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 16 Juli:

1. 1896 – Peresmian Jalur Kereta Api Serajoedal Stoomtram Maatschappij

Perusahaan kereta api Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS) mulai mengoperasikan jalur kereta api uap dari Maos, Cilacap, menuju Purwokerto, yang kemudian diperpanjang hingga Banjarnegara dan Wonosobo.

SDS merupakan perusahaan kereta api swasta di Hindia Belanda yang berdiri sebelum Staatsspoorwegen beroperasi di wilayah Purwokerto. Dalam operasionalnya, perusahaan ini juga sempat bekerja sama dengan sejumlah perusahaan trem lainnya di Pulau Jawa.

2. 1918 – Revolusi Rusia Memasuki Babak Baru

Revolusi Rusia yang dimulai pada 1917 menjadi titik balik perubahan sistem pemerintahan di Rusia, dari kekuasaan Tsar menuju berdirinya negara Uni Soviet.

Revolusi tersebut berlangsung dalam dua fase, yakni Revolusi Februari yang menggulingkan Tsar Nikolai II dan Revolusi Oktober yang dipimpin Vladimir Lenin bersama Partai Bolshevik. Peristiwa ini kemudian membawa pengaruh besar terhadap peta politik dunia sepanjang abad ke-20.

 

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