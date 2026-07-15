Peristiwa Bersejarah 15 Juli: Berdirinya Boeing hingga Prancis Juara Piala Dunia 2018

JAKARTA - Tanggal 15 Juli menjadi saksi berbagai peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah dunia. Mulai dari penemuan Batu Rosetta yang menjadi kunci mengungkap peradaban Mesir Kuno, berdirinya perusahaan pesawat Boeing, hingga keberhasilan Timnas Prancis menjuarai Piala Dunia 2018.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 15 Juli dilansir dari berbagai sumber:

1799 – Batu Rosetta Ditemukan di Mesir

Pierre Bouchard menemukan Batu Rosetta di Kota Rashid (Rosetta), Mesir. Prasasti batu granodiorit ini memuat maklumat yang ditulis dalam tiga aksara, yakni hieroglif Mesir, demotik, dan Yunani Kuno.

Keberadaan Batu Rosetta menjadi terobosan besar dalam dunia arkeologi karena memungkinkan para ilmuwan menguraikan tulisan hieroglif Mesir Kuno dan membuka pemahaman baru mengenai sejarah peradaban Mesir.

1916 – Boeing Resmi Berdiri

Perusahaan penerbangan Boeing didirikan di Seattle, Amerika Serikat, dengan nama Pacific Aero Products sebelum kemudian berganti menjadi The Boeing Company.

Seiring waktu, Boeing berkembang menjadi salah satu produsen pesawat komersial, pesawat militer, satelit, hingga sistem pertahanan terbesar di dunia dan menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di industri kedirgantaraan global.