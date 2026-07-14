Kecelakaan Beruntun, Wanita Cantik Tewas Tertabrak Usai Tersenggol Pajero

BANTUL - Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Jogja-Wates, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menewaskan seorang pengendara motor perempuan cantik berinisial AN (23). Korban diduga tersenggol mobil Mitsubishi Pajero hingga terjatuh, lalu tertabrak mikrobus dari arah berlawanan.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan, kecelakaan ini melibatkan tiga kendaraan dengan korban tercatat sebagai warga Sentolo, Kabupaten Kulonprogo.

"Korban mengalami luka berat di kepala dan meninggal di lokasi,” ujar Iptu Rita Hidayanto, Senin (13/7/2026).

Dikatakannya, tiga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan yakni mobil Mitsubishi Pajero, sepeda motor Honda Beat dan mikrobus Mitsubishi.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan bermula saat Honda Beat yang dikendarai AN melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Jogja-Wates.

Setibanya di lokasi, sepeda motor tersebut diduga tersenggol Mitsubishi Pajero yang dikemudikan PJW (56). Senggolan membuat motor kehilangan keseimbangan dan oleng. Korban AN kemudian terjatuh ke sisi kanan jalan. Sementara pembonceng berinisial W (49) terpental ke sisi kiri jalan.

Namun pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju mikrobus Mitsubishi yang dikemudikan S (34). Jarak yang sudah terlalu dekat membuat pengemudi tidak dapat menghindari korban yang terjatuh di jalan.

"Nahas, pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sebuah mikrobus Mitsubishi yang dikemudikan S (34). Karena jarak sudah dekat, mobil ini menabrak pengendara motor yang terjatuh di jalan," jelas Rita.