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Gempar! Warga Nias Tewas Mengenaskan Diduga Jatuh dari Lantai 12 Apartemen

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |13:36 WIB
Gempar! Warga Nias Tewas Mengenaskan Diduga Jatuh dari Lantai 12 Apartemen
Warga Nias Tewas Mengenaskan Diduga Jatuh dari Lantai 12 Apartemen/ilustrasi
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MEDAN -  Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di area parkir sebuah apartemen di kawasan Jalan Abdul Hakim, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatra Utara pada Minggu (12/7/2026). Korban diduga tewas mengenaskan setelah terjatuh dari lantai 12 gedung tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh petugas di lapangan, korban diketahui berinisial AL, seorang pria yang berasal dari Kepulauan Nias.

Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Iptu Herman Sentosa, membenarkan adanya peristiwa penemuan mayat yang menghebohkan penghuni apartemen ini.

"Kami belum bisa menyimpulkan apakah korban murni terjatuh, sengaja melompat, atau ada faktor lain di balik kematiannya," katanya.

Dari data manifes hunian apartemen, korban tercatat sebagai salah satu tamu yang sedang menginap di gedung tersebut. Kamar yang ditempatinya berada di posisi yang cukup tinggi.

Saat ini, kepolisian lintas unit sudah dikerahkan untuk mendalami seluruh petunjuk yang ada di area kamar maupun lokasi jatuhnya korban.

Polisi masih mengumpulkan keterangan dari pihak manajemen apartemen, sekuriti, hingga saksi mata yang pertama kali menemukan jasad korban.

 

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