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Tragis, Wanita Tewas Jatuh dari Lantai 27 Apartemen di Cempaka Putih Jakpus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |16:42 WIB
Tragis, Wanita Tewas Jatuh dari Lantai 27 Apartemen di Cempaka Putih Jakpus
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Seorang wanita berinisial AL (26) diduga terjatuh dari lantai 27 di salah satu apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban pun meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolsek Cempaka Putih Kompol Pengky Sukmawan menjelaskan, jasad korban ditemukan pada Sabtu 6 Juni 2026 malam sekitar pukul 20.30 WIB. Korban awalnya datang untuk menyewa salah satu unit di apartemen tersebut.

“Benar, (korban) masuk di sore hari. Diduga terjatuh sekitar jam 20.30-an. (Korban) bukan penghuni, penyewa melalui broker,” kata Pengky, Minggu (7/6/2026).

Pengky mengatakan, korban meninggal dunia di lokasi. Saat ini, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“(Korban) tewas di tempat. (Jasad korban dibawa ke) RSCM,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyebab terjatuhnya korban saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sejauh ini, sebanyak tiga orang saksi telah dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut.

“(Saksi diperiksa) sementara 3 orang. Masih didalami (penyebab korban jatuh),” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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