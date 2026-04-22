HOME NEWS MEGAPOLITAN

WNA Tewas Gantung Diri di Toilet Tahanan Imigrasi Depok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |23:01 WIB
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Warga negara asing (WNA) bernama Duncan James Rance ditemukan tewas di toilet ruang tahanan Kantor Imigrasi Depok, Jawa Barat pada Selasa 21 April 2026. Polisi memastikan Duncan tewas akibat gantung diri.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi mengatakan, Duncan awalnya ditangkap petugas imigrasi atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal pada Senin 20 April. Usai ditangkap, Duncan langsung ditahan di Kantor Imigrasi Depok.

"Petugas Imigrasi mengamankan saudara Duncan James Rance di Sekolah Sejahtera Pancoran Mas Kota Depok yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Lalu, sekira pukul 17.00 WIB dimasukkan ke dalam ruang tahanan kantor imigrasi," Made Budi, Rabu (22/4/2026).

Keesokan harinya pada Selasa 21 April, petugas imigrasi menyadari Duncan tidak berada di ruang tahanannya. Belakangan petugas imigrasi mendapati toilet di ruang tahanan itu terkunci.

Petugas imigrasi sempat memanggil nama Duncan yang pada akhirnya tak mendapatkan respons. Petugas akhirnya mendobrak pintu dan menemukan Duncan tewas dalam keadaan gantung diri.

