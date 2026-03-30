Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Potongan Tangan dan Kaki Mayat Pria Dalam Freezer Ditemukan di Bogor

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |16:33 WIB
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pria berinisial AH ditemukan tewas tanpa tangan dan kaki di dalam sebuah freezer di sebuah kios ayam di Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kini, potongan tangan dan kaki korban telah ditemukan.

“Sudah ditemukan,” kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim saat dihubungi wartawan, Senin (30/3/2026).

Abdul Rahim mengatakan anggota tubuh korban ditemukan di kawasan Cariu, Kabupaten Bogor. Ia menambahkan, seluruh potongan tubuh korban telah ditemukan.

“(Ditemukan) di daerah Cariu, Bogor. Benar (potongan tubuh korban sudah ditemukan semua),” ujarnya.

Sebagai informasi, korban AH ditemukan Sabtu pagi, 28 Maret 2026, oleh pemilik kios yang baru pulang mudik. Korban ditemukan dalam kondisi termutilasi. Tangan dan kaki korban hilang.

Tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya juga sudah menangkap dua orang terduga pelaku berinisial S (27) dan DS alias ANS (24). Keduanya diketahui merupakan rekan kerja korban.

(Arief Setyadi )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement