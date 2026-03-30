Potongan Tangan dan Kaki Mayat Pria Dalam Freezer Ditemukan di Bogor

JAKARTA - Pria berinisial AH ditemukan tewas tanpa tangan dan kaki di dalam sebuah freezer di sebuah kios ayam di Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kini, potongan tangan dan kaki korban telah ditemukan.

“Sudah ditemukan,” kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim saat dihubungi wartawan, Senin (30/3/2026).

Abdul Rahim mengatakan anggota tubuh korban ditemukan di kawasan Cariu, Kabupaten Bogor. Ia menambahkan, seluruh potongan tubuh korban telah ditemukan.

“(Ditemukan) di daerah Cariu, Bogor. Benar (potongan tubuh korban sudah ditemukan semua),” ujarnya.

Sebagai informasi, korban AH ditemukan Sabtu pagi, 28 Maret 2026, oleh pemilik kios yang baru pulang mudik. Korban ditemukan dalam kondisi termutilasi. Tangan dan kaki korban hilang.

Tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya juga sudah menangkap dua orang terduga pelaku berinisial S (27) dan DS alias ANS (24). Keduanya diketahui merupakan rekan kerja korban.

(Arief Setyadi )

