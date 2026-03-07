Tragis! Pria di Pesanggrahan Jaksel Tewas dengan Pistol di Tangan

JAKARTA - Seorang pria berinisial BAS (53) ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Jalan Deplu 1, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Korban diduga tewas bunuh diri dengan menggunakan senjata api atau pistol.

Kapolsek Pesanggrahan Kompol Seala Syah Alam mengatakan, jasad korban ditemukan pada Jumat 6 Maret 2026 sekitar pukul 13.30 WIB. “Benar ada laporan dari warga terkait adaya laki-laki berinisial BAS di kamar/ruang kerja dalam keadaan meninggal dunia,” kata Seala, Sabtu (7/3/2026).

Seala menerangkan, peristiwa tersebut pertama kali diketahui seorang saksi yang tinggal di sekitar lokasi. Sekira pukul 10.00 WIB, saksi merasa curiga karena anjing peliharaan di lokasi terus menggonggong. Merasa janggal, saksi mencoba mengecek ke sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

“Saksi berusaha mencari penyebab menggonggongnya anjing tersebut, saksi melihat ke bagian kamar/ruang kerja. Namun saksi hanya melihat bagian kaki almarhum yang berada di dalam kamar dan selanjutnya saksi pergi dari TKP,” ujar Seala.

Selanjutnya, saksi kembali mendatangi rumah korban untuk menanyakan perihal pekerjaan, namun saksi terkejut saat masuk ke ruang kerja korban.