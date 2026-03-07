Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Pria di Pesanggrahan Jaksel Tewas dengan Pistol di Tangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |21:04 WIB
Tragis! Pria di Pesanggrahan Jaksel Tewas dengan Pistol di Tangan
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial BAS (53) ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Jalan Deplu 1, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Korban diduga tewas bunuh diri dengan menggunakan senjata api atau pistol.

Kapolsek Pesanggrahan Kompol Seala Syah Alam mengatakan, jasad korban ditemukan pada Jumat 6 Maret 2026 sekitar pukul 13.30 WIB. “Benar ada laporan dari warga terkait adaya laki-laki berinisial BAS di kamar/ruang kerja dalam keadaan meninggal dunia,” kata Seala, Sabtu (7/3/2026).

Seala menerangkan, peristiwa tersebut pertama kali diketahui seorang saksi yang tinggal di sekitar lokasi. Sekira pukul 10.00 WIB, saksi merasa curiga karena anjing peliharaan di lokasi terus menggonggong. Merasa janggal, saksi mencoba mengecek ke sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

“Saksi berusaha mencari penyebab menggonggongnya anjing tersebut, saksi melihat ke bagian kamar/ruang kerja. Namun saksi hanya melihat bagian kaki almarhum yang berada di dalam kamar dan selanjutnya saksi pergi dari TKP,” ujar Seala.

Selanjutnya, saksi kembali mendatangi rumah korban untuk menanyakan perihal pekerjaan, namun saksi terkejut saat masuk ke ruang kerja korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3203992/mayat-HNeX_large.jpg
Tragis, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Trotoar Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/338/3203830/mayat_bayi-KhHb_large.jpg
Geger, Jasad Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Cilandak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/338/3203491/mayat-r3w4_large.jpg
Geger, Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Kali Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202674/viral-LON0_large.jpg
WNA Jepang Tewas Misterius di Hotel Gambir Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201297/influencer_tewas-SJG3_large.jpg
Tragis! Influencer Kuliner Tewas Usai Santap ‘Kepiting Setan’ demi Konten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200751/mayat_bayi-61aL_large.jpg
Geger, Mayat Bayi Terbungkus Plastik Ditemukan di Selokan Gambir Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement