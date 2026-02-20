Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

WNA Jepang Tewas Misterius di Hotel Gambir Jakarta Pusat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |14:46 WIB
WNA Jepang Tewas Misterius di Hotel Gambir Jakarta Pusat
WNA Jepang Tewas Misterius di Hotel Gambir Jakarta Pusat
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria warga negara Jepang berinisial KH (49) ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar di hotel kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Korban sedang melakukan kunjungan kerja ke salah satu perusahaan di wilayah Tambun, Bekasi.

“Telah ditemukan mayat seorang Laki-laki WNA Jepang berinisial KH (49). Korban ditemukan dalam posisi terlentang di tempat tidur,” kata Kapolsek Gambir AKBP Agus Ady Wijaya, Jumat (20/2/2026).

Agus menerangkan, dari keterangan saksi, rombongan korban yang berjumlah 24 orang hendak berangkat dari penginapan ke perusahaan di Tambun. Namun, pada pukul 07.44 WIB, korban saat itu belum turun dari kamarnya.

“Sekitar pukul 07.55 WIB, saksi Doni (Agen) dan saksi Sandi (Petugas keamanan) beserta teman korban berinisial S menuju ke kamar korban, kemudian mengetuk pintu tetapi tidak ada jawaban,” ujarnya.

Agus menyebutkan, saat itu, kamar korban dalam kondisi terkunci dari dalam. Saat pihak hotel membukanya, saksi menemukan korban sudah meninggal dunia dengan posisi telentang di tempat tidurnya.

 

